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Сорокина проверила подготовку Рязани ко Дню Победы
Мэр Рязани Елена Сорокина проехала по городу, чтобы проверить готовность к празднованию Дня Победы. Об этом она сообщила в соцсетях.

Мэр Рязани Елена Сорокина проехала по городу, чтобы проверить готовность к празднованию Дня Победы. Об этом она сообщила в соцсетях.

По ее словам, накануне прошла репетиция парада, площадки уже подготовлены, и остались последние штрихи.

«В Кремлевском сквере нужно убрать случайный мусор. Дирекция благоустройства работает здесь ежедневно — продолжаем следить за порядком. Это одна из центральных площадок, на которых пройдут народные гуляния, чистота должна быть идеальная. Посмотрели трибуны на площади Ленина — после монтажа их нужно помыть. В этом году полностью обновили сидения, чтобы гостям праздника было комфортно», — написала Сорокина.

На перекрестке улицы Маяковского и Первомайского проспекта сломана одна секция перильного ограждения, ее исправят. На площади Победы на 9 мая мэр поручила убрать самокаты.

«На первом этаже дома на повороте на улице Каширина грязные, в паутине окна. Салон красоты на Первомайском проспекте — пыль и грязь на окнах и крыльце. Управлению по делам территории — разобраться, почему собственники или арендаторы не следят за своими объектами, принять меры», — добавила Сорокина.

Также глава администрации отметила, что в Мемориальном парке на Скорбященском проезде асфальт на площадке перед комплексом, где горит огонь Памяти, нужно обновлять плиткой. Делать это планируется поэтапно и постараться привлечь предпринимателей.