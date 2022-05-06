В Волгоградской области каток раздавил рабочего во время укладки асфальта

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Волгоградской области каток раздавил рабочего во время укладки асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 2 мая в городе Волжский. На территории одного из предприятий во время строительных машина наехала на 42-летнего мужчину. От полученных травм он умер на месте.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следователи установят ответственных за соблюдение на объекте правил безопасности и дадут их действиям юридическую оценку.