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В Старожиловском районе в шести селах временно отключат газ из-за работ на газопроводе
Газа не будет с 8.00 12 мая до 17.00 13 мая. Об этом предупредила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».

В Старожиловском районе в шести селах временно отключат газ из-за работ на газопроводе. Об этом предупредила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».

Газа не будет с 8.00 12 мая до 17.00 13 мая в следующих населенных пунктах:

— Старожиловское РАЙПО, село Киселево;

— село Вороново;

— село Ромоданово;

— село Никитинское;

— село Киселево;

— село Хрущево-Тырново.

Ограничения связаны с работами на газопроводе высокого давления в Старожиловском районе.