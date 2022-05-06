В Старожиловском районе в шести селах временно отключат газ из-за работ на газопроводе
Газа не будет с 8.00 12 мая до 17.00 13 мая. Об этом предупредила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».
В Старожиловском районе в шести селах временно отключат газ из-за работ на газопроводе. Об этом предупредила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».
Газа не будет с 8.00 12 мая до 17.00 13 мая в следующих населенных пунктах:
— Старожиловское РАЙПО, село Киселево;
— село Вороново;
— село Ромоданово;
— село Никитинское;
— село Киселево;
— село Хрущево-Тырново.
Ограничения связаны с работами на газопроводе высокого давления в Старожиловском районе.