В Совфеде заявили, что Россия ответит на любые агрессивные намерения в ее сторону

Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Россия ответит на любые агрессивные намерения в ее сторону. Такое заявление в пятницу, 6 мая, сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передали РИА Новости.

По ее словам, вооруженные силы России ни в чем не уступают лучшим армиям мира, и во многом даже превосходят их. А потому никто не в состоянии застать страну врасплох. Матвиенко добавила, что любые агрессивные намерения в сторону России не останутся без последствий.

В пример она привела военную операцию на Украине, когда российская армия спасает не только свою страну, но и все человечество от угрозы нацизма и радикального национализма.