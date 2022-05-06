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В Ряжске местному жителю дали реальный срок за вождение в пьяном виде
Ранее его неоднократно привлекали за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. В последний раз он также был пьян.

В Ряжске местному жителю дали реальный срок за вождение в пьяном виде. Подробности привела пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушителя поймали 31 января 2022 года. Ранее его неоднократно привлекали за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. В последний раз он также был пьян. Его поймали и отстранили от управления транспортным средством.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на один год в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС на четыре года.