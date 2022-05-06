В Ряжске местному жителю дали реальный срок за вождение в пьяном виде
Ранее его неоднократно привлекали за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. В последний раз он также был пьян.
В Ряжске местному жителю дали реальный срок за вождение в пьяном виде. Подробности
Нарушителя поймали 31 января 2022 года. Ранее его неоднократно привлекали за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. В последний раз он также был пьян. Его поймали и отстранили от управления транспортным средством.
Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на один год в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС на четыре года.