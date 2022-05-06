В Рязанской области в День Победы перекроют дорогу в двух районах

Речь идет о двух населенных пунктах — Шацке и Путятине.

В Рязанской области в День Победы перекроют дорогу в двух районах. Об этом в пятницу, 6 мая, предупредила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Речь идет о двух населенных пунктах — Шацке и Путятине.

В Шацке в связи с торжественным митингом у Обелиска павшим воинам с 9.00 до 11.00 перекроют движение на участке федеральной дороги М-5 «Урал». Движение транспортных средств на 9 Мая будет осуществляться в обход населенного пункта.

В Путятине временно перекроют дорогу на 310-м километре трассы М-5 «Урал». Ограничение продлится с 9.55 до 10.25 на период праздничного шествия.

«Данные меры предприняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с необходимостью ликвидации транспортных заторов на участках трассы федерального значения», — напомнили в пресс-службе.