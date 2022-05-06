В Рязани умер бывший руководитель РИРО Александр Капралов
Заслуженный учитель школы РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны Александр Капралов умер в возрасте 98 лет.
В Рязани умер бывший руководитель РИРО Александр Капралов. Об этом пишут «Рязанские ведомости».
Заслуженный учитель школы РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны Александр Капралов умер в возрасте 98 лет.
Он руководил Рязанским институтом усовершенствования учителей (сейчас РИРО) с 1965 по 1985 год.
«Коллектив Рязанского института развития образования выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Александра Сергеевича», — говорится в некрологе.