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В Рязани рецидивиста задержали за кражу электрического кабеля
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).

В Рязани рецидивиста задержали за кражу электрического кабеля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились жители дачного товарищества, которое располагается в районе улицы Синтниковской. Они рассказали, что по поселку ходят подозрительные люди. На место выехал наряд патрульно-постовой службы.

На проезде товарищества полицейские остановили мужчину и женщину. Оперативники при участии полицейского кинолога установили, что 39-летний рязанец накануне разбил окно в одном из домов и украл электрический кабель. Дача принадлежала 49-летнему рязанцу.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за угрозу убийством, кражу и грабеж.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).