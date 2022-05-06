В Рязани осудили мужчину, чей ребенок утонул на карьере в Борках

Рязанца признали виновным в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну (часть 1 статьи 109 УК РФ).

В Рязани осудили мужчину, чей ребенок утонул на карьере в Борках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 9 августа 2021 года. Безработный 30-летний рязанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил научить своего пятилетнего сына плавать. В Воде он потерял координацию и выпустил ребенка из рук. Мальчик не смог самостоятельно выбраться из воды и утонул. Ребенка пытались спасти другие отдыхающие.

После инцидента прокуратура начала проверку.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности малолетнему сыну»).

Суд назначил рязанцу один год ограничения свободы.