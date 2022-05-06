Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
13°
Сбт, 07
14°
Вск, 08
15°
ЦБ USD 66.24 -3.18 06/05
ЦБ EUR 70.07 -2.71 06/05
Нал. USD 0 / 10000 12:48
Нал. EUR 0 / 10000 12:48
Новости
Публикации
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
5 622
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
8 906
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
6 592
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
10 952
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани еще пять улиц остались без воды
Об этом предупредил рязанский водоканал.

В Рязани еще пять улиц остались без воды. Об этом в пятницу, 6 мая, предупредил рязанский водоканал.

Холодное водоснабжение отключили до 13.00 по следующим адресам:

  • улица Библиотечная, дома №№ 23, 25, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52;
  • улица Интернатская, дома №№ 1, 13, 14а (детский сад № 137), 15, 19, 2, 25, 27, 29, 2а, 2б, 3, 31, 33, 35, 37, 3а (рязанская ОКБ), 4, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9;
  • улица Речная, дома №№ 11 корпус 2, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 30, 31, 33б, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 5, 6, 7, 8;
  • улица Советская, дома №№ 100, 102, 104, 104а, 106, 108, 11, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 13, 130, 130 лит. б, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 15, 156, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 корп.1, 29, 30, 31, 32, 33 корп.5, 33, 33а, 33 В, 33е, 34, 35, 36, 38, 39 корп.2, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 9, 90, 92.

Также до 15.30 воды не будет по адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№ 65, 65к1, 67, 67а, 67к2, 69, 69к.

Ранее рязанцев предупредили об отключении воды на четырех улицах в Рязани.