В Рязани еще пять улиц остались без воды

Об этом предупредил рязанский водоканал.

В Рязани еще пять улиц остались без воды. Об этом в пятницу, 6 мая, предупредил рязанский водоканал.

Холодное водоснабжение отключили до 13.00 по следующим адресам:

улица Библиотечная, дома №№ 23, 25, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52;

улица Интернатская, дома №№ 1, 13, 14а (детский сад № 137), 15, 19, 2, 25, 27, 29, 2а, 2б, 3, 31, 33, 35, 37, 3а (рязанская ОКБ), 4, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9;

улица Речная, дома №№ 11 корпус 2, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 30, 31, 33б, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 5, 6, 7, 8;

улица Советская, дома №№ 100, 102, 104, 104а, 106, 108, 11, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 13, 130, 130 лит. б, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 15, 156, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 корп.1, 29, 30, 31, 32, 33 корп.5, 33, 33а, 33 В, 33е, 34, 35, 36, 38, 39 корп.2, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 9, 90, 92.

Также до 15.30 воды не будет по адресам:

Касимовское шоссе, дома №№ 65, 65к1, 67, 67а, 67к2, 69, 69к.

Ранее рязанцев предупредили об отключении воды на четырех улицах в Рязани.