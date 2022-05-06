В России ветераны ВОВ смогут до конца 2022 года ездить бесплатно на такси

Для поездок на такси на каждого ветерана выделят до трех тысяч рублей.

В России ветераны ВОВ смогут до конца 2022 года ездить бесплатно на такси. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Воспользоваться услугой можно будет вне зависимости от цели поездки. Отмечается, что вместе с ветераном могут поехать и сопровождающие лица. Для поездок на такси на каждого ветерана выделят до трех тысяч рублей.

Обратиться за услугой могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие последнего призыва в годы ВОВ, лица, работающие на ПВО.

В Московской области услуга появилась 6 мая. В других городах России заказ такси для ветеранов станет доступной к 10 июня. Полный список городов указан на сайте Минцифры.