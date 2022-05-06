В России пригрозили жесткими мерами за порчу автомобилей с символом спецоперации

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В России пригрозили жесткими мерами за порчу автомобилей с символом спецоперации. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Его слова привели РИА Новости.

Аксенов посоветовал всем противникам военной спецоперации «иметь свое мнение при себе». Также он пообещал применить жесткие меры тем, кто портит автомобили, на которых размещены символы Z.

«Хочу всем противникам буквы Z посоветовать оставить свое мнение при себе. У нас демократическое государство, но не стоит доброту принимать за слабость. Если не «переболеют» сами, мы им поможем «выздороветь», — сказал Аксенов.

Глава Крыма заявил, что в Республике правоохранители ловят преступников, которые занимаются порчей имущества.