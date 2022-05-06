В Пронском районе работник фермы получил девять лет тюрьмы за убийство коллеги

Инцидент произошел в ноябре 2021 года в поселке Орловский.

В Пронском районе работник фермы получил девять лет тюрьмы за убийство коллеги. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года в поселке Орловский. Мужчина, работник фермы, поссорился со своим коллегой и в ходе драки пять раз ударил его ножом в грудь. От полученных ран потерпевший умер на месте. Позже стало известно, что конфликт произошел из-за женщины.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Суд признал мужчину виновным и назначил девять лет колонии строгого режима.