В Пронском районе работник фермы получил девять лет тюрьмы за убийство коллеги
Инцидент произошел в ноябре 2021 года в поселке Орловский.
В Пронском районе работник фермы получил девять лет тюрьмы за убийство коллеги. Об этом
Инцидент произошел в ноябре 2021 года в поселке Орловский. Мужчина, работник фермы, поссорился со своим коллегой и в ходе драки пять раз ударил его ножом в грудь. От полученных ран потерпевший умер на месте. Позже стало известно, что конфликт произошел из-за женщины.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
Суд признал мужчину виновным и назначил девять лет колонии строгого режима.