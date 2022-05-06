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В Москве произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек и «ГАЗели»
Авария случилась в ночь на 6 мая на улице Бутырский вал.

В Москве произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек и «ГАЗели». Кадры аварии в пятницу, 6 мая, опубликовал telegram-канал Shot.

Авария случилась в ночь на 6 мая на улице Бутырский вал. Водитель каршеринга на Kia Rio проехал на красный сигнал светофора и врезался в Porsche, который ехал на зеленый. Первая иномарка по инерции врезалась в стоящую у тротуара «ГАЗель».

В аварии погиб водитель каршеринга — 31-летний Олег Шигаев.