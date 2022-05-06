В Михайловском районе осудили 33-летнего мужчину за убийство знакомого

Между 33-летним осужденным и 41-летним знакомым произошел конфликт на фоне алкогольного опьянения. В ходе ссоры первый ударил металлической трубой своего знакомого по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В Михайловском районе осудили 33-летнего мужчину за убийство знакомого. Подробности происшествия в пятницу, 6 мая, опубликовала пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел 23 января 2022 года в селе Стубле. Между 33-летним осужденным и 41-летним знакомым произошел конфликт на фоне алкогольного опьянения. В ходе ссоры первый ударил металлической трубой своего знакомого по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Спустя два дня тело мужчины обнаружили соседи.

Суд признал 33-летнего михайловца виновным. Ему назначили 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.