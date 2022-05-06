В Госдуме заявили об автоматической индексации пенсий на 8-9%

По словам члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, перерасчет выплат автоматически произведет Пенсионный фонд.

В России индексация пенсий произойдет автоматически. Об этом в пятницу, 6 мая, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом «Москва 24».

Предположительно, пенсии проиндексируют на 8-9%. Для этого пенсионерам не придется совершать никаких действий — перерасчет выплат автоматически произведет Пенсионный фонд.

«Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме», — объяснила Бессараб.

Точный размер выплат, по словам Бессараб, пока неизвестен. Его обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве.