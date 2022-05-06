В Дашково-Песочне закрыли наркопритон

Против организатора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация притонов для потребления наркотических средств»).

В Дашково-Песочне закрыли наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Наркопритон устроил у себя в квартире на улице Тимакова 23-летний рязанец. В квартире собирались местные жители для употребления «синтетики».

Оперативники пресекли деятельность притона и задержали хозяина жилища. Ранее он уже привлекался за незаконное хранение наркотиков и кражу.

При обыске в помещении нашли предметы, используемые для употребления наркотических средств.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация притонов для потребления наркотических средств»). Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.