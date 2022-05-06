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Татьяна Панфилова поздравила с Днем Победы ветерана Пелагею Москвитину
Ветерана также пришли поздравить артисты ДК «Приокский» и ученики школы № 20.

Татьяна Панфилова поздравила с Днем Победы ветерана Пелагею Москвитину. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской гордумы.

Председатель рязанской гордумы Татьяна Панфилова вместе с артистами ДК «Приокский» и учениками школы № 20 поздравила с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны 95-летнюю Пелагею Москвитину.

Пелагея Москвитина участвовала в Маньчжурской операции, после войны служила с мужем в разных частях Советского союза, а в Рязань переехала в 60-е годы.

Ветеран рассказала, что ее поддерживают сын и дочь, трое внуков, трое правнуков и праправнучка.

«Наш долг — помнить о тех, кто одержал Великую Победу, заботиться о ветеранах. Именно благодаря подвигу советских солдат, таких как Вы, Пелагея Михайловна, был побежден фашизм, возродились разрушенные города и поселки, были восстановлены заводы и фабрики. Мы в неоплатном долгу перед Вами», — сказала в поздравлении Татьяна Панфилова.

Ветерану пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.