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Сотрудники Рязанского приборного завода возложили цветы к мемориалу «Аллея Славы»
На Государственном Рязанском приборном заводе прошли мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.

На Государственном Рязанском приборном заводе прошли мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Представители цехов и отделов АО «ГРПЗ» навестили бывших работников предприятия — ветеранов Великой Отечественной войны (участников войны, тружеников тыла, работавших в годы войны на заводе) и бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Заводчане передали им поздравления с Днем Победы от генерального директора АО «ГРПЗ» Бориса Виноградова и денежные подарки.

6 мая состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальному комплексу АО «ГРПЗ» «Аллея Славы» с Огнем памяти и именами ветеранов Великой Отечественной войны, трудившихся на заводе и внесших весомый вклад в его развитие.

В мероприятии приняли участие руководство предприятия во главе с генеральным директором Борисом Виноградовым, представители трудового коллектива, первичной профсоюзной организации, Молодежного центра, а также заводчане — участники локальных военных конфликтов.

«9 Мая — священный день для каждого жителя России. Великая Победа ковалась в ожесточенных боях на полях сражений и на трудовом фронте благодаря героизму, мужеству и стойкости наших соотечественников. Непосредственное отношение к этому героическому времени имеет наше предприятие, в сложнейших условиях выпускавшее летательные аппараты и авиадетали для фронта, для Победы. Мы гордимся этим подвигом, как и подвигом наших ветеранов — участников Великой Отечественной войны, которые, триумфально завершив свою боевую миссию, пришли на завод, чтобы восстановить его и сделать мощным и процветающим. Мы — продолжатели их славных свершений, будем помнить цену Победы и делать все, чтобы наше предприятие неизменно укреплялось, быстро и эффективно развивалось, успешно выполняло свои задачи на благо Отечества, ради мирного неба над головой!» — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Днем ранее активисты Молодежного центра возложили цветы к памятным доскам, установленным на рязанских домах, в которых проживали работавшие на предприятии Герои Советского Союза Илья Филиппович Андрианов, Василий Иванович Аулов, Алексей Петрович Петропавлов, Никита Семенович Синицын и кавалер трех орденов Славы Александр Павлович Зайцев.