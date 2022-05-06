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Рязанская полиция анонсировала рейды в праздничные дни
Полицейские будут выявлять водителей в нетрезвом состоянии и нарушающих правила дорожного движения. Все рейды начнутся в пятницу, 6 мая, и продлятся до окончания праздничных майских дней.

Рязанская полиция проведет рейды в предстоящие праздники. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские будут выявлять водителей в нетрезвом состоянии и нарушающих правила дорожного движения. Все рейды начнутся в пятницу, 6 мая, и продлятся до окончания праздничных майских дней.

«Госавтоинспекция Рязанской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Также если вы стали свидетелем нарушения ПДД, просьба сообщить об этом по телефонам: 29-74-54, 29-74-64, 112, а также разместить материалы и обращение на официальном сайте Госавтоинспекции https://гибдд.рф (раздел Прием обращений).