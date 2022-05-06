Рязанская полиция анонсировала рейды в праздничные дни

Полицейские будут выявлять водителей в нетрезвом состоянии и нарушающих правила дорожного движения. Все рейды начнутся в пятницу, 6 мая, и продлятся до окончания праздничных майских дней.

Рязанская полиция проведет рейды в предстоящие праздники. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские будут выявлять водителей в нетрезвом состоянии и нарушающих правила дорожного движения. Все рейды начнутся в пятницу, 6 мая, и продлятся до окончания праздничных майских дней.

«Госавтоинспекция Рязанской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД», — сообщили в пресс-службе УМВД.