Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
13°
Сбт, 07
14°
Вск, 08
15°
ЦБ USD 67.38 1.14 07/05
ЦБ EUR 71.1 1.03 07/05
Нал. USD 0 / 10000 18:00
Нал. EUR 0 / 10000 18:00
Новости
Публикации
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
1 час назад
141
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
5 766
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
9 044
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
6 719
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали, как получить налоговый вычет за занятия спортом
Вычет предоставляется только за занятия в спортивных организациях, включенных в специальный список Минспорта России, в который на этот год входит 51 организация Рязанской области.

Рязанцы могут получить налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, которыми они воспользовались с начала 2022 года. Об этом в пятницу, 6 мая, напомнил региональный минспорт.

Сделать это можно двумя способами:

1. Загрузить заявление и копию договора с клубом в разделе «Получить вычет» в личном кабинете на сайте nalog.ru. Выплаты по данному типу вычета начнутся в 2023 году.

2. Зайти на сайт nalog.ru и подать заявление о подтверждении права на получение вычета. В течение 30 дней налоговая инспекция обратится к работодателю. В этом случае из зарплаты не будут удерживаться 13% НДФЛ до тех пор, пока не будет выплачена сумма налогового вычета. Эту выплату можно получить уже в этом году. Вычет предоставляется только за занятия в спортивных организациях, включенных в специальный список Минспорта России, в который на этот год входит 51 организация Рязанской области. Полный перечень можно посмотреть на сайте регионального минспорта.

Величина вычета зависит от стоимости конкретного абонемента. Максимальная сумма, которую можно вернуть — 15 600 рублей.

Подробнее о выплатах можно посмотреть на сайте минспорта.