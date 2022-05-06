Рязанцам рассказали, как получить налоговый вычет за занятия спортом

Вычет предоставляется только за занятия в спортивных организациях, включенных в специальный список Минспорта России, в который на этот год входит 51 организация Рязанской области.

Рязанцы могут получить налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, которыми они воспользовались с начала 2022 года. Об этом в пятницу, 6 мая, напомнил региональный минспорт.

Сделать это можно двумя способами:

1. Загрузить заявление и копию договора с клубом в разделе «Получить вычет» в личном кабинете на сайте nalog.ru . Выплаты по данному типу вычета начнутся в 2023 году.

2. Зайти на сайт nalog.ru и подать заявление о подтверждении права на получение вычета. В течение 30 дней налоговая инспекция обратится к работодателю. В этом случае из зарплаты не будут удерживаться 13% НДФЛ до тех пор, пока не будет выплачена сумма налогового вычета. Эту выплату можно получить уже в этом году. Вычет предоставляется только за занятия в спортивных организациях, включенных в специальный список Минспорта России, в который на этот год входит 51 организация Рязанской области. Полный перечень можно посмотреть на сайте регионального минспорта.

Величина вычета зависит от стоимости конкретного абонемента. Максимальная сумма, которую можно вернуть — 15 600 рублей.