Рязанцам анонсировали массовое отключение горячей воды в мае

Воду отключат в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.

Рязанцам рассказали, какие улицы останутся без горячей воды в период мая. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Воду отключат в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения по следующим адресам:

с 10 по 22 мая горячей воды не будет:

— улице Бирюзова, дома №№ 20а (д/сад № 28), 22а (д/сад № 148), 19а (школа № 35), 25а (школа № 66), 17, 18, 19, 19 корпус 1, 20, 22, 22 корпус 1, 23, 23 корпус 1, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 26, 27,28, 20 корпус 1, 21, 21 корпус 2;

— улице Интернациональной, дома №№ 14а (д/сад № 137), 21а (д/сад № 154), 13, 14, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 17 корпус 1, 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 21, 21 корпус 1, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 23 корпус 1;

с 11 по 24 мая по следующим адресам:

— улица Полевая, дом № 32 (Медико-санитарная часть МВД России по Рязанской области);

— улица проезд Речников, дома №№ 4 (Медико-санитарная часть ФСИН России), 1, 1а, 1б, 1в;

— улица Семинарская, дома №№ 46 (поликлиника № 14), 44/3 (Железнодорожный колледж), 35, 35 корпус 1, 43;

— улица Рыбацкая, дом № 4 (д/сад № 66);

— улица 1-е Бутырки, дома №№ 34 (д/сад № 133), 10, 2, 38, 4, 40/1, 5, 6, 8;

— улица Загородная, дома №№ 6 (д/сад № 161), 10, 12, 16, 18, 2, 22 корпус 4, 22 корпус 5, 3, 4, 8;

— улица 2-е Бутырки, дома №№ 1, 11, 13, 5, 9;

— улица 3-и Бутырки, дома №№ 1, 1б, 1 В, 2, 2а, 2б, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 9;

— улица Васильевская, дом № 16;

— улица Каширина, дом № 1;

— улица Лесопарковая, дома №№ 10 корпус 1, 10 корпус 2,12 корпус 3, 8 корпус 1;

— улица Новоселов, дома №№ 51, 51 корпус 1, 51 корпус 2, 51 корпус 3, 53 корпус 1, 53 корпус 2, 53 корпус 3, 55;

— улица Окское шоссе, дом № 1;

— улица Павлова, дома №№ 33, 52;

— улица Полиграфистов, дом № 7;

— улица Попова, дом № 55;

— район Солотча, дома №№ 34а, 34б, 34 В, 34 корпус 1;

— улица Свободы, дом № 95;

— улица Шереметьевская, дома №№ 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2;

с 12 по 22 мая по следующим адресам:

— поселок Мехзавода, дома №№ 7 (д/сад № 18), 35а (д/сад № 48), 25 (школа № 54), 10, 22 корпус 1, 24, 24 корпус 2, 24 корпус 1, 3, 35, 36, 37, 4;

с 12 по 25 мая по следующим адресам:

— улица Белякова, дома №№ 7 (поликлиника), 26а (д/сад № 31), 1а (школа № 21), 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30а, 31, 32, 33, 34, 30;

— улица Черновицкая, дома №№ 28 (стоматологическая поликлиника), 25а (д/сад № 143), 32а (д/сад № 145), 23а (школа № 64), 19, 19 корпус 1, 21 корпус 1, 23, 23 корпус 1, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 27, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 27 корпус 3, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 36, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 38 корпус 3;

— улица Березовая, дома №№ 1и (д/сад № 43), 1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1 корпус 1, 1л, 1 м, 1н, 10, 12, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 6.