Российские производители объяснили, почему не снижают цены на продукты

Письмо с объяснениями направили в Генпрокуратуру.

Российские производители объяснили, почему не снижают цены на продукты. Об этом пишет газета « Известия ».

Крупные российские производители направили письмо в Генпрокуратуру. В нем поясняется, что стоимость продуктов не снижается из-за дорогой упаковки и увеличения в четыре раза расходов на логистику.

Например, стоимость доставки из Евросоюза выросла с трех до 12 тысяч евро за фуру груза, а некоторые виды упаковки подорожали на 45%.

Отмечается также, что почти все продукты имеют иностранную составляющую, а цены на комплектующие рассчитываются в долларах.

Также ведущие российские ассоциации производителей отметили подорожание кредитов: если в феврале процентная ставка для них составляла 7-10%, то сейчас она выросла до 25%.

Ранее рязанские власти назвали причину резкого увеличения цен в марте.