Российские производители объяснили, почему не снижают цены на продукты. Об этом пишет газета «
Крупные российские производители направили письмо в Генпрокуратуру. В нем поясняется, что стоимость продуктов не снижается из-за дорогой упаковки и увеличения в четыре раза расходов на логистику.
Например, стоимость доставки из Евросоюза выросла с трех до 12 тысяч евро за фуру груза, а некоторые виды упаковки подорожали на 45%.
Отмечается также, что почти все продукты имеют иностранную составляющую, а цены на комплектующие рассчитываются в долларах.
Также ведущие российские ассоциации производителей отметили подорожание кредитов: если в феврале процентная ставка для них составляла 7-10%, то сейчас она выросла до 25%.
Ранее рязанские власти назвали причину резкого увеличения цен в марте.