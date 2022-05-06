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Российские производители объяснили, почему не снижают цены на продукты
Письмо с объяснениями направили в Генпрокуратуру.

Российские производители объяснили, почему не снижают цены на продукты. Об этом пишет газета «Известия».

Крупные российские производители направили письмо в Генпрокуратуру. В нем поясняется, что стоимость продуктов не снижается из-за дорогой упаковки и увеличения в четыре раза расходов на логистику.

Например, стоимость доставки из Евросоюза выросла с трех до 12 тысяч евро за фуру груза, а некоторые виды упаковки подорожали на 45%.

Отмечается также, что почти все продукты имеют иностранную составляющую, а цены на комплектующие рассчитываются в долларах.

Также ведущие российские ассоциации производителей отметили подорожание кредитов: если в феврале процентная ставка для них составляла 7-10%, то сейчас она выросла до 25%.

Ранее рязанские власти назвали причину резкого увеличения цен в марте.