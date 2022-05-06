Председатель рязанской гордумы оценила организацию шефской работы в школе № 49

Школа № 49 с 2015 года сотрудничает с ООО «Газпромнефть-Рязанский завод битумных материалов». Социальное партнерство началось с капремонта помещения школьного музея, который был посвящен боевому пути 141-й Киевской Краснознаменной стрелковой дивизии.

Глава муниципального образования, председатель рязанской гордумы Татьяна Панфилова ознакомилась с организацией шефской работы в школе № 49. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба органа.

Школа № 49 с 2015 года сотрудничает с ООО «Газпромнефть-Рязанский завод битумных материалов». Социальное партнерство началось с капремонта помещения школьного музея, который был посвящен боевому пути 141-й Киевской Краснознаменной стрелковой дивизии. За все время многолетнего сотрудничества компания вложила в учебное заведение более 12 миллионов рублей. На эти средства отремонтировали актовый и спортивный залы, общественные пространства, раздевалку, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, информатики, иностранного языка.

Также на базе школы реализовали совместный проект — инженерный класс. Он стал результатом сотрудничества учебного заведения и его шефов — муниципалитета и рязанского филиала Московского политехнического университета. Проект включал в себя капитальный ремонт кабинетов физики и химии, приобретение современного учебного оборудования, профильное обучение учащихся в школе и обучение лучших из них в вузе за счет шефских средств. На части фасада учебного заведения появилось граффити с изображением животного мира знаменитого Окского заповедника. В школе установлена уникальная для города площадка для раздельного сбора бытовых отходов. В планах — ремонт еще двух кабинетов и библиотеки. Проекты уже готовы.

Татьяна Панфилова оценила сотрудничество школы и предприятия на высоком уровне. По ее словам, шефская работа в школе № 49 может стать примером для всего города.

«Очень приятно видеть в отдаленном от центра районе школу, оборудованную по последнему слову техники, — сказала Татьяна Панфилова. — Это пример действительно социально ответственного бизнеса, вкладывающего немалые средства в развитие городской инфраструктуры. Шефская работа в школе № 49 может стать примером для всего города»