Пострадавший в ДТП в Шиловском районе водитель скончался

Авария между тягачом и «ГАЗелью» произошла накануне.

В Шиловской больнице скончался водитель, который стал участником аварии между тягачом и «ГАЗелью». Информация об этом в пятницу, 6 мая, появилась в сводке регионального управления МВД.

Авария случилась накануне, 5 мая, примерно в 13.23 на 267 километре трассы М-5 «Урал». Тогда 33-летний житель Тверской области на грузовике Scania с полуприцепом не выбрал безопасную скорость и врезался в «ГАЗель 28180А».

В аварии пострадал водитель последнего авто — 27-летний рязанец. Его госпитализировали, но в последствии от полученных травм он скончался.