Полиция ищет очевидцев смертельного наезда на пешехода в Рыбновском районе
Авария произошла 4 мая, в 00:40 на 171 километре трассы М5 «Урал».
Полиция ищет очевидцев смертельного наезда на пешехода в Рыбновском районе. Об этом
Авария произошла 4 мая, в 00:40 на 171 километре трассы М5 «Урал». 35-летний москвич за рулем седельного тягача Scania с полуприцепом сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчина умер.
Очевидцев аварии просят обращаться по адресу: Рыбное, площадь Ленина, дом № 26 или по телефону +7 (4912) 5-14-84.