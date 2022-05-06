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Полиция ищет очевидцев смертельного наезда на пешехода в Рыбновском районе
Авария произошла 4 мая, в 00:40 на 171 километре трассы М5 «Урал».

Полиция ищет очевидцев смертельного наезда на пешехода в Рыбновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 4 мая, в 00:40 на 171 километре трассы М5 «Урал». 35-летний москвич за рулем седельного тягача Scania с полуприцепом сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчина умер.

Очевидцев аварии просят обращаться по адресу: Рыбное, площадь Ленина, дом № 26 или по телефону +7 (4912) 5-14-84.