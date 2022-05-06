Под Рязанью на обочине дороги обнаружили тело мужчины

Труп 47-летнего жителя Рязани нашли 4 мая на трассе около села Александрово Рязанского района.

Под Рязанью на обочине дороги обнаружили тело 47-летнего мужчины. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Юлию Баранову.

Труп жителя Рязани нашли 4 мая на трассе М5 около села Александрово Рязанского района.

Сообщается, что смерть мужчины не носила криминальный характер — ему стало плохо по дороге домой.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Шиловском районе в лесу нашли тело мужчины. Позже выяснилось, что 42-летнего жителя Касимовского район до смерти избил бригадир за долги.