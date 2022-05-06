Под Рязанью на обочине дороги обнаружили тело мужчины
Труп 47-летнего жителя Рязани нашли 4 мая на трассе около села Александрово Рязанского района.
Под Рязанью на обочине дороги обнаружили тело 47-летнего мужчины. Об этом
Труп жителя Рязани нашли 4 мая на трассе М5 около села Александрово Рязанского района.
Сообщается, что смерть мужчины не носила криминальный характер — ему стало плохо по дороге домой.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что в Шиловском районе в лесу нашли тело мужчины. Позже выяснилось, что 42-летнего жителя Касимовского район до смерти избил бригадир за долги.