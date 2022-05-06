На центральных улицах Рязани перед 9 мая заварят канализационные люки

Это стандартная процедура перед массовыми мероприятиями.

На центральных улицах Рязани перед 9 мая заварят канализационные люки. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник в пятницу, 6 мая.

Перед проведением парада Победы коммунальные службы заварят люки на Первомайском проспекте от улицы Вокзальной до площади Соборной.

Собеседник уточнил, что это стандартная процедура перед массовыми мероприятиями: «Люки заваривают всегда и на все массовые мероприятия, ничего удивительного в этом нет».