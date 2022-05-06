Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-10 мая

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша

В театре кукол 7 мая пройдет спектакль «Серебряное копытце» по сказке Павла Бажова. Ее вместе со зрителями перечитывают и сами герои — сирота Даренка, кошка Муренка и старик Кокованя. История рассказывает о том, что настоящее чудо может быть совсем рядом и даже ближе, чем мы можем себе вообразить. Начало в 10:00 и в 12:00.

8 мая артисты театра кукол покажут сказку «Красная шапочка». Необыкновенная и красочная постановка создана как спектакль-урок, чтобы познакомить маленьких зрителей с миром театра. Юные театралы смогут узнать кто такой Шарль Перро, почему Красная шапочка не смогла отличить волка от бабушки, и что такое «антракт». Начало в 10:00 и в 12:00.

9 мая в 09:45 на площади Победы состоится возложение цветов к Вечному огню, а в 10:00 — шествие рязанского гарнизона. В 10:30 стартует акция «Бессмертный полк», участие в котором могут принять все желающие. Для этого необходимо найти в семейном архиве фотографию члена семьи — участника Великой Отечественной войны и прийти с ним на парад.

На площадке перед концертным залом рязанской филармонии пройдет акция «Синий платочек». Традиционно для рязанцев прозвучат песенные и танцевальные мелодии 40-х годов в исполнении оркестра и солистов рязанской филармонии и рязанского камерного хора. Также гостей праздника ждут выставка ретроавтомобилей, интерактивный конкурс «Мой старый патефон» и другие площадки. Начало в 15:00.

В рязанском музыкальном театре 9 мая состоится праздничный концерт «Спасибо за победу». Для зрителей прозвучат всеми любимые песни военных лет, мелодии из кинофильмов о войне и современные патриотические композиции. Концерт пройдет в сопровождении оркестра рязанского музыкального театра. Начало в 16:00.

Кульминацией праздника станет концерт на площади Победы в 19:00. В нем примут участие лучшие коллективы города и области. Приглашенным гостем станет артист Дмитрий Харатьян, который выступит с рязанским губернаторским симфоническим оркестром. А в 22:00 состоится праздничный фейерверк.

В кафе-клубе «Старый парк» 10 мая поклонники кельтской культуры смогут отпраздновать праздник «Белтайн». Всех пришедших ожидает весеннее ирландское меню, хороводы вокруг дерева, волшебные венки, выбор майского короля и королевы. А главным событием станет выступление группы Wallace Band. Зрители услышат огромное количество ирландских, шотландских и английских песен, которые так здорово звучат в авторском переводе на русский язык, и конечно же авторские композиции. Начало праздника после 17:00.