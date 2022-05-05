Варфоломеев подтвердил уход компании «Гардиан» из Рязанской области

По словам министра экономразвития региона, предприятие выполнит все обязательства перед партнерами и сохранит рабочие места.

Компания «Гардиан» уходит из Рязанской области. Информацию в четверг, 5 мая, подтвердил министр экономразвития региона Андрей Варфоломеев на публичном отчете.

Он подчеркнул, что речи о закрытии предприятия не идет, «производственная деятельность будет сохранена». Как рассказал министр, предприятие выполнит все обязательства перед партнерами и сохранит рабочие места.

Напомним, на официальном сайте компании появилась информация о продаже заводов «Гардиан стекло» в России. Компания полностью выйдет из всех российских активов.