В украинском минкульте заявили, что из библиотек уберут русскую литературу

Ее планируют заместить «качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств».

Из украинских библиотек уберут русскую литературу. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

В настоящее время ведомство работает над тем, чтобы изъять из библиотечных фондов страны все произведения русской литературы, которую считают пропагандистской. Ее планируют заместить «качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств».

Конкретных произведений и авторов, подлежащих изъятию, в ведомстве не назвали.