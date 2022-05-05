В украинском минкульте заявили, что из библиотек уберут русскую литературу
Ее планируют заместить «качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств».
Из украинских библиотек уберут русскую литературу. Об этом в четверг, 5 мая,
В настоящее время ведомство работает над тем, чтобы изъять из библиотечных фондов страны все произведения русской литературы, которую считают пропагандистской. Ее планируют заместить «качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств».
Конкретных произведений и авторов, подлежащих изъятию, в ведомстве не назвали.