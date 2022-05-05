В Шиловском районе тягач столкнулся с «ГАЗелью»

Пострадал мужчина.

В Шиловском районе тягач столкнулся с «ГАЗелью». Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в четверг, 5 мая, примерно в 13:23, на 267 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, 33-летний житель Тверской области на грузовике Scania с полуприцепом ехал в сторону Москвы. Он не выбрал безопасную скорость. В итоге мужчина не справился с управлением и врезался в «ГАЗель 28180А».

В результате аварии пострадал водитель последнего автомобиля, 27-летний рязанец. Его госпитализировали.

Проводится проверка.