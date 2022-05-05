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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, убившего и расчленившего жену
Трагедия случилась накануне 23 февраля.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, убившего и расчленившего жену. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась накануне 23 февраля. Супруги поссорились и в ходе конфликта мужчина убил свою жену. После этого он вывез ее тело на территорию Гатчинского района в лес, расчленил и закопал.

Останки жертвы обнаружили. По ним назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) в качестве подозреваемого задержан местный житель 1978 года рождения», — сообщили в пресс-службе главка СК.

В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.