В рязанской ОКБ впервые провели операцию на нос с помощью лазера

Лазер применили для изменения формы носа. Боковой хрящ деформировал форму носа и создавал неудобства пациенту, поэтому рязанские врачи решили скорректировать с помощью лазера костно-хрящевые структуры.

В рязанской ОКБ впервые провели операцию на нос с помощью лазера. Информация об этом в четверг, 5 мая, появилась в группе во «Вконтакте» областного минздрава.

Лазер применили для изменения формы носа. Боковой хрящ деформировал форму носа и создавал неудобства пациенту, поэтому рязанские врачи решили скорректировать с помощью лазера костно-хрящевые структуры.

Эту операцию, по словам врача-хирурга областной клинической больницы Владимира Юдина, проводили в регионе впервые.

«Операция заняла совсем немного времени. Мы сделали маленький прокол, чтобы ввести инструмент, и применили методику лазерной фотокоагуляции. Таким образом выступающая часть была удалена. При этом нам удалось зафиксировать ткани в эстетичном положении за счет феномена памяти формы, — рассказал Юдин.

В тот же день врачи провели еще одну операцию с применением лазера. Они корректировали перегородку и исправили костно-хрящевой дефект на носу.