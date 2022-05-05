В рязанской ОКБ впервые провели операцию на нос с помощью лазера. Информация об этом в четверг, 5 мая,
Лазер применили для изменения формы носа. Боковой хрящ деформировал форму носа и создавал неудобства пациенту, поэтому рязанские врачи решили скорректировать с помощью лазера костно-хрящевые структуры.
Эту операцию, по словам врача-хирурга областной клинической больницы Владимира Юдина, проводили в регионе впервые.
«Операция заняла совсем немного времени. Мы сделали маленький прокол, чтобы ввести инструмент, и применили методику лазерной фотокоагуляции. Таким образом выступающая часть была удалена. При этом нам удалось зафиксировать ткани в эстетичном положении за счет феномена памяти формы, — рассказал Юдин.
В тот же день врачи провели еще одну операцию с применением лазера. Они корректировали перегородку и исправили костно-хрящевой дефект на носу.