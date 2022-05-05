В Рязани задержали мужчину, писавшего в лифте проукраинские лозунги
Инциденты происходили на улице Чапаева.
В Рязани задержали мужчину, писавшего в лифте проукраинские лозунги. Об этом сообщается в telegram-канале «Плохие новости».
Информация появилась в четверг, 5 мая. Инцидент произошел в доме на улице Чапаева.
Как рассказал сам мужчина в ролике, он оставил в лифте надписи с проукраинским лозунгом и оскорблениями в адрес Владимира Путина. Он извинился за произошедшее перед жителями города, военными и представителями спецслужб.
Официальная информация о задержании мужчины уточняется.