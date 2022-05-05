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В Рязани за продажу спиртного из квартиры задержали мужчину
Ранее 58-летнего рязанца уже привлекали к административной ответственности за похожее нарушение.

В Рязани за продажу спиртного из квартиры задержали мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее 58-летнего рязанца уже привлекали к административной ответственности за похожее нарушение. Позже выяснилось, что он возобновил нелегальную деятельность и продолжил продавать алкоголем из квартиры.

Полицейские задокументировали информацию. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 80 тысяч рублей штрафа либо до года исправительных работ.