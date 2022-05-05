В Рязани возобновил работу гипермаркет OBI

Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ «М5 Молл». Магазин открылся с 5 мая.

В Рязани возобновил работу строительный гипермаркет OBI. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ «М5 Молл».

Магазин открылся в четверг, 5 мая. Гипермаркет работает в обновленном режиме: с 8:00 до 22:00.

Также ранее сообщалось, что магазин OBI со временем перезапустится под новым брендом.

В марте ряд компаний заявили о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине. В их числе был и магазин OBI. В конце марта появилась информация, что гипермаркет возобновит работу в стране, однако позже компания опровергла новость. О своем намерении вернуться на российский рынок OBI заявила лишь спустя месяц после опровержения.