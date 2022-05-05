В Рязани прошла церемония спецгашения конверта, посвященного летчице Александре Акимовой

Герою России исполнилось 100 лет.

В четверг, 5 мая, в Музее истории молодежного движения состоялась церемония гашения художественного конверта с оригинальной маркой в честь 100-летия со дня рождения летчицы, Героя Российской Федерации Александры Акимовой.

Дополнительно к выпуску почтового конверта изготовили календарный штемпель специального гашения с фиксированной датой, который действителен только 5 мая. Еще один аналогичный изготовили в Москве.

На мероприятии помимо представителей «Почты России» присутствовали учителя и активисты Чернавской школы в Милославском районе, где училась Акимова, житель Скопина Александр Азотов, который поделился своими воспоминаниями о летчице, представители Скопинского краеведческого музея и участники молодежного клуба краеведов.

Региональный управляющий акционерного общества «Почта России» Дмитрий Нефедов отметил, что мероприятие уникальное и напоминает о человеческих подвигах.

«Каждый год „Почта России“ проводит подобные гашения, чтобы увековечить героев нашей истории. Будем продолжать это и дальше», — подчеркнул он.

После процедуры спецгашения каждый из присутствующих мог приобрести конверт с уже погашенной уникальной маркой.

Справка:

Александра Акимова — советский военный летчик, штурман 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, капитан, Герой Российской Федерации. Родилась 5 мая 1922 года в деревне Петрушино в Рязанской губернии.

С апреля 1943 года по май 1945 года, лейтенант Акимова совершила около 700 боевых вылетов.