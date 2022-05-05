В Рязани пройдет фестиваль индийской музыки и танца

Он состоится в отеле «Амакс» 10 мая.

В Рязани пройдет фестиваль индийской музыки и танца. Он состоится во вторник, 10 мая, в конференц-зале «Москва» отеля «Амакс». Начало: 15:00.

Музыкальная программа включит разные композиции классической индийской музыки. У посетителей есть шанс познакомиться с древним стилем каввали. Он распространен в северной части Индии и характеризуется своей особой динамикой и ритмичностью в сочетании с суфийской поэзией. Гости смогут услышать каввали с джазовыми аранжировками — это придает звучанию уникальные оттенки.

На концерте прозвучит древний инструмент сантур. Его родиной считается штат Кашмир. Сантур имеет 100 струн и гармонично сочетает в себе ритмичность и мелодичность.

Ритмичность сантура поддержит ударный инструмент Табла. Он состоит из двух барабанов. Один из них создаст глубокое басовое звучание, другой — добавляет оттенки верхних звуков.

Полетность музыке добавляет флейта. Она считается древнейшей из инструментов. Первые свидетельства существования флейты датируются примерно 40 тысяч лет до нашей эры. Инструмент тесно связан со многими культурами мира. Во время фестивалей у посетителей есть шанс услышать звучание традиционной индийской бамбуковой флейты юансури, а также ее гармоничное сочетание с современной поперечной флейтой.

Также вы увидите исполнение классического танца Катхак, что в переводе означает «разговор со зрителем». Многочисленные пируэты, разнообразные ритмы и плавные движения танцовщиц прекрасно сочетаются в завораживающем стиле Северной Индии.

Программу представляет музыкально-танцевальная группа «Кайлаш». Ее участники обучались долгое время, как в Индии, так и в России. «Кайлаш» и «Виратангана» ведут свою концертную деятельность в России и за рубежом с 2011 года.

Возрастное ограничение — 0+.