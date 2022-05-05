В Рязани осудили экс-замглаву отдела полиции Юрия Чешковского

Ему дали 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

В Рязани осудили экс-замглаву отдела полиции Юрия Чешковского. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Юрия Чешковского признали виновным в деле о взяточничестве. Суд установил, что 23 августа 2021 года обвиняемый, являясь в должности заместителя начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД России по региону, получил от представителя кафе взятку 20 тысяч рублей. Взамен на это Чешковский должен был передавать сотруднику кафе сведения о предстоящих проверках сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по региону.

Преступника взяли с поличным сотрудники УФСБ.

«Следователями изучена нормативная регламентация деятельности обвиняемого в сфере противодействия незаконной миграции, допрошено большое количество свидетелей, произведены обыски и выемки по месту жительства и службы обвиняемого, проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе в отношении результатов оперативно-разыскной деятельности», — говорится на сайте следкома.

Суд приговорил Чешковского к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

В отношении представителя кафе прекратили уголовное преследования в связи с деятельным раскаянием.

Напомним, в ноябре состоялся суд над Юрием Чешковским, после которого его выпустили из СИЗО.