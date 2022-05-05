В Рязани назвали список вещей, запрещенных к проносу на «Бессмертный полк»

Шествие пройдет 9 мая.

В Рязани обсудили организацию шествия «Бессмертный полк». Информация появилась на сайте регионального правительства.

Как рассказала зампред Анна Рослякова, сбор колонны пройдет в понедельник, 9 мая, около Библиотеки имени Есенина с 9:00 до 10:30. Вход осуществится через рамки металлодетектора по адресам: около домов №№ 63, 78, 68/2 по Первомайскому проспекту и в районе дома № 2/5 по улице Чкалова.

Рослякова назвала список вещей, запрещенных к проносу на мероприятие. Среди них бутылки, стеклянные, пластиковые прозрачные и металлические контейнеры, все виды жидкостей любых объемов, парфюмерия, еда, алкоголь, профессиональное фото- и видеооборудование.

Также, по словам главы штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Алексея Царева, у рязанцев будет возможность пронести в рядах шествия портреты солдат, участвовавших в спецоперации на территории Украины.

Ранее сообщалось, что на 9 мая рязанцам запретили использовать квадрокоптеры.