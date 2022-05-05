В Рязани начали отключать отопление

В мэрии сообщили, что до конца суток подача тепла полностью прекратится.

В четверг, 5 мая, в домах Рязани начали отключать отопление. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе мэрии.

Снижать температуру в жилых домах и соцучреждениях планируют постепенно. В ведомстве отметили, что до конца суток отопление полностью отключат.

«Это не как подача теплоносителя, когда по очереди включают. Тут постепенно снижают параметры РМПТС, ТЭЦ», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, что к следующему отопительному сезону в городе пройдет ремонт теплосетей и проверка котельных и насосов.