В Рязани начали отключать отопление
В мэрии сообщили, что до конца суток подача тепла полностью прекратится.
В четверг, 5 мая, в домах Рязани начали отключать отопление. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе мэрии.
Снижать температуру в жилых домах и соцучреждениях планируют постепенно. В ведомстве отметили, что до конца суток отопление полностью отключат.
«Это не как подача теплоносителя, когда по очереди включают. Тут постепенно снижают параметры РМПТС, ТЭЦ», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, что к следующему отопительному сезону в городе пройдет ремонт теплосетей и проверка котельных и насосов.