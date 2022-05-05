В России зафиксировали рост популярности Системы быстрых платежей для повседневных переводов

В первом квартале 2022 году сумма одного трансфера составляла 5,6 тысячи рублей. «За последние два года она уменьшилась почти в полтора раза, что свидетельствует о росте популярности СБП для совершения повседневных переводов», — указано в материале ЦБ.

В России зафиксировали рост популярности Системы быстрых платежей для повседневных переводов. Об этом сообщило РИА Новости .

По информации Центробанка, СБП пользуется каждый третий россиянин. В прошлом квартале один пользователь в среднем сделал десять операций. Всего по итогам периода в системе совершили 436 миллионов операций на сумму более, чем 2,4 триллиона рублей.

Отмечается, что самой популярной операцией в СБП стали переводы. В среднем сумма перевода в первом квартале 2022 году составила 5,6 тысячи рублей.

«За последние два года она уменьшилась почти в полтора раза, что свидетельствует о росте популярности СБП для совершения повседневных переводов», — указано в материале ЦБ.

Отмечается, что за квартал более шести миллионов граждан оплатили через систему около 16 миллионов покупок на почти 63 миллиарда рублей.