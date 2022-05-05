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В России увеличилось число объявлений о продаже торговых центров
По словам главы союза Т. Ц. Булата Шакирова, на рынке появились более ста объектов.

В России увеличилось число объявлений о продаже торговых центров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главу союза Т. Ц. Булата Шакирова.

По словам специалиста, на рынке появилось свыше ста объектов. Этот показатель увеличился в два-три раза по сравнению с похожим показателем в 2021 году. Продаваемые центры находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других миллионниках. Площадь пространств — 10-50 квадратных метров.

«Трафик в ТЦ сократился на 10% по отношению к прошлому году и на 25% — к позапрошлому. Дело в том, что в начале марта временно закрылись иностранные бренды — это около 30-40% арендаторов в ТЦ, которые теперь не работают. А значит, доход торговых центров от продаж серьезно сократился. Плюс к этому уменьшилась сумма арендной платы. Обычно магазины оплачивают аренду в зависимости от своего оборота, то есть в контрактах фиксируют процент от реализации. Сейчас же партнеры работают по другой схеме — арендаторы, которые взяли паузу в работе, теперь платят фиксированную сумму», — отметил Шакиров.

Отмечается, что в торговых центрах резко сократились арендные платежи и трафик. При этом, как рассказали изданию в Минпромторге, падение выручки не носит критический характер. «В то же время приостановившие деятельность компании, представляющие иностранные бренды, находятся в переговорном процессе с арендодателями», — заявили в ведомстве.

Как рассказала журналистам региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева, иностранные ритейлеры не спешат расторгать договоры аренды. Она предположила, что основные международные бренды возобновят работу в России осенью 2022 года.