В России ряд пивоваренных заводов остановили производство

Одной из тех, кто вынужден остановить производство, стала Московская пивоваренная компания. Она управляет заводом, который выпускает пиво «Жигули Барное», «Хамовники», «Трехгорное», Bavaria, Faxe и другие. СМИ не исключают, что приостановить работы могли и другие компании.

В России ряд пивоваренных заводов остановили производство из-за сбоев в работе ЕГАИС. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил «Коммерсантъ».

Одной из тех, кто вынужден остановить производство, стала Московская пивоваренная компания. Она управляет заводом, который выпускает пиво «Жигули Барное», «Хамовники», «Трехгорное», Bavaria, Faxe и другие. СМИ не исключают, что приостановить работы могли и другие компании.

Производство приостановили из-за сбоев в работе ЕГАИС. Участники алкогольного рынка заметили неполадки еще 3 мая. Причиной могла стать DDoS-атака. Однако в настоящее время представители Росалкогольрегулирования сообщает, что ЕГАИС работает в штатном режиме.

Также сообщается, что если сбои продолжатся, игроки алкогольного рынка предложат Минфину временно освободить их от использования ЕГАИС. По словам исполняющего обязанности президента AB InBev Efes Ораза Дурдыева, повторение ситуации грозит остановкой производства со всеми вытекающими негативными последствиями, и надеются, что будет выработан план решения проблемы на будущее.