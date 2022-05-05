В Роспотребнадзоре опровергли информацию о возбудителях холеры в питьевой воде

По данным ведомства, в разных мессенджерах и соцсетях появилась информация о появлении в воде возбудителей инфекции. В аудиосообщении женский голос просит предупредить об опасности близких людей и не пить воду из кранов, фильтров и чистых ключей.

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о возбудителях холеры в питьевой воде. Об этом сообщило РИА Новости .

По данным ведомства, в разных мессенджерах и соцсетях появилась информация о появлении в воде возбудителей инфекции. В аудиосообщении женский голос просит предупредить об опасности близких людей и не пить воду из кранов, фильтров и чистых ключей.

«Распространяемая информация о якобы обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности», — указано в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность водоснабжения. Специалисты регулярно отбирают пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. При этом в них не выявили холерных вибрионов, отметили в ведомстве.

Ранее правительство Рязанской области опровергло информацию о наличии возбудителей в питьевой воде.