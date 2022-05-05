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В Мордовии оштрафовали девушку, оставившую новорожденную дочь на морозе
Инцидент произошел в январе.

В Мордовии оштрафовали девушку, оставившую новорожденную дочь на морозе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД.

Инцидент произошел в Ардатове 19 января.

Жители частного дома в переулке Полежаева обнаружили на крыльце пакет с младенцем, завернутым в материю. Девочку доставили в больницу.

Матерью ребенка оказалась 18-летняя студентка местного колледжа. Как выяснили полицейские, утром 18 января девушка родила самостоятельно на съемной квартире. 19 января, примерно в 4:00, она оставила новорожденную на улице.

В результате девочка получила переохлаждение.

Как рассказала обвиняемая, у которой на иждивении есть ребенок 2020 года рождения, она не сообщала о беременности и родах ни мужу, ни родственникам, опасаясь осуждения.

На девушку завели уголовное дело по статьям 125 (Оставление в опасности) и 118 (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) УК РФ. В качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде. Оба ребенка находятся с родителями.

Девушка признала свою вину. Суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей.