В Михайловском районе полицейские изъяли у мужчины два кустарно изготовленных пистолета

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

В Михайловском районе полицейские изъяли у мужчины два кустарно изготовленных пистолета. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники обратили внимание на 47-летнего жителя поселка Некрасово. По информации правоохранителей, он мог нелегально владеть огнестрельным оружием. Его задержали.

Правоохранители узнали, что мужчина хранил предметы в гараже знакомой в поселке Октябрьский. При обследовании полицейские изъяли сигнальный пистолет «МР-371 Жевело-Н», самодельно переделанный под стрельбу боевыми патронами, и кустарно изготовленный пистолет, а также 16 патронов.

Установлено, что михайловец работал таксистом. Два года назад один знакомый предложил ему купить оружие и боеприпасы. Таксист согласился.

Отмечается, что нелегальную деятельность продавца оружия пресекли в 2021 году.

На михайловца завели уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («незаконное приобретение оружия и боеприпасов»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.