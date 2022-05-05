В Михайлове осудили 15-летнего подростка, избившего школьника после ссоры в соцсетях

Инцидент произошел в декабре 2021 года.

В Михайлове подростка осудили за избиение школьника после конфликта в соцсетях. Об этом сообщило региональное управление следкома .

Инцидент произошел в декабре 2021 года.

Двое школьников 15 и 14 лет поссорились во время общения в одной из соцсетей.

Конфликт продолжился на одной из улиц Михайлова. Один подросток жестоко избил другого. Школьнику причинили тяжкий вред здоровью.

Подростка 2007 года рождения осудили на 2,5 года лишения свободы условно. Испытательный срок — 1,5 года.