В Касимовском районе насмерть сбили 81-летнего велосипедиста

Трагедия произошла в среду, 4 мая.

В Касимовском районе насмерть сбили 81-летнего велосипедиста. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в среду, 4 мая, примерно в 16:30, на 192 километре трассы «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

По предварительным данным, 35-летняя жительница поселка Крутоярский на Mazda наехала на 81-летнего велосипедиста. Отмечается, что пенсионер внезапно выехал на проезжую часть.

В результате мужчина умер от полученных травм.

Проводится проверка.